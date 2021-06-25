Достали с тяжелыми ранениями: появилось видео спасения пассажира метро

На месте работали правоохранители и медики. Фото: dtp.kiev.ua

Мужчина, который упал на рельсы столичного метро, находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, пишет ТСН.

Пострадавшего, 1993 года рождения, достали из-под вагона без сознания и с тяжелыми ранениями. Спасатели передали мужчину медикам, которые немедленно доставили его в больницу.

Что стало причиной падения, пока неизвестно. Предполагают, что мужчине от жары стало плохо.

Трагедия произошла утром 25 июня на станции метро Майдан Независимости. Движение поездов на синей линии подземки временно пришлось остановить.