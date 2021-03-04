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четверг, 04 марта 2021 14:05

Дом, где заперли сестер, горела несколько часов. В селе рассказали подробности

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Дом, где заперли сестер, горела несколько часов. В селе рассказали подробности
Под Винницей при пожаре в частном доме погибла 2-летняя девочка. Ее 6-летнюю сестру спасают медики. Фото: vn.dsns.gov.ua

Дом в Некрасово под Винницей, в котором угорели сестры 2-летняя Виктория и 6-летняя Ульяна, семья снимала.

Родители нагрели печь, оставили детей одних дома, а дом закрыли за замок. Когда мать, 30-летняя Светлана, вернулась, увидела дым. Соседи говорят, что дом горел несколько часов, но из-за его расположения этого никто не заметил, сообщает ТСН.

Загорелось что-то у печи. Температура была такая, что телевизор, который стоял в нескольких метрах от нее, полностью расплавился. А диван, на котором лежали девочки, был еще ближе.

"Мать сообщила, что она, увидев дым, разбила окно и залезла в дом. Увидела, что от печи идет огонь, и начала искать детей", - рассказывает начальник отдела полиции №3 Винницкого районного управления Виталий Стахов.

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В больницу к 6-летней Ульяне, которая находится в коме, никто не приходит. Ее мать нигде не работает, рассказывают в селе. Оба ребенка от предыдущих браков. В это село приехала с новым сожителем. Дети были неухоженные и часто голодные. Семья стояла на учете в соцслужб.

"Здесь они были набегами. Они какие-то неадекватные, видно, что люди злоупотребляют спиртными напитками", - говорит староста Андрей Фостик.

Мать и отчима опросили, но отпустили на похороны. Где проблемные супруги, в полиции не знают. Мать Светланы живет в соседнем селе. О том, что произошло с внуками, узнала только вечером. Где ее дочь, тоже не знает.

Трагедия произошла днем ​​2 марта в селе Некрасово Винницкого района. В одной из комнат дома произошло возгорание. 2-летняя девочка задохнулась. Ее 6-летнюю сестру доставили в реанимационное отделение детской областной больницы. Ее состояние крайне тяжелое. Дело расследуют как злостное невыполнение родителями обязанностей по уходу за детьми и нарушения требований пожарной безопасности. Если вину родителей докажут - могут посадить на 8 лет.

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Дата
04
марта

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