Должностных лиц Ощадбанка подозревают в краже 2,2 млн грн пенсионеров и детей с инвалидностью

В результате преступных действий пострадало 72 человека

Прокуратура сообщила должностным лицам Ощадбанка о подозрении в присвоении вкладов пенсионеров и детей с инвалидностью.

В организации преступной схемы подозревают управляющего отделением и экономиста Ощадбанка в Кировоградской области, сообщает пресс служба Генпрокуратуры.

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По данным следствия, управляющий районным отделением в сговоре с экономистом течение 2016-2018 годов присваивали средства клиентов банка. Они проводили безосновательны операции, в том числе безналичного перечисления средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам.

В результате преступных действий пострадало 72 человека - в подавляющем большинстве это пенсионеры и дети с инвалидностью. Общая сумма присвоенных средств составила более 2,2 млн грн.

Детективы Национального актикорупцийного бюро Украины заявили владельцу VAB Банка Олег Бахматюку и бывшему председателю правления учреждения Денису Мальцеву о подозрении. Банкиров обвиняют в завладении 1,2 млн грн стабилизационного кредита, предоставленного НБУ.