Должник обстрелял работников банка

В Киеве мужчина подстрелил коллектора. Фото: Нацполиция

Киевлянин открыл стрельбу по сотрудникам банковского учреждения, которые пришли к нему домой из-за невыплаченного кредита.

Инцидент произошел на улице Лисковской в ​​Деснянском районе столицы. Сначала к правоохранителям обратился сам мужчина и сообщил, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры. Позже на спецлинию 102 поступило сообщение о стрельбе по этому же адресу, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Полицейские установили, что представители финансового учреждения пришли по месту жительства киевлянина с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка из-за причин невыплаты кредита. Хозяин дома, увидев "незваных" гостей, достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и сделал два выстрела. Одна из них попала одному из мужчин в ногу. С непроникающим ранением каретой скорой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

В Киеве на улице Боровая, 43 почти в упор расстреляли мужчину. В него выстрелили не менее 7 раз, пострадавший в больнице.