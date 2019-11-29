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пятница, 29 ноября 2019 12:55

Дочь известного бойца UFC после месяца поисков нашли мертвой

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Дочь известного бойца UFC после месяца поисков нашли мертвой
Аню Бланшар искали месяц. Фото: 24tv.ua

Падчерицу бойца UFC Уолта Харриса 19-летнюю Аню Бланшар нашли мертвой. Девушку искали с 23 октября, когда ее последний раз видели живой.

В день, когда она исчезла жители Оберна видели ее в магазине неподалеку от колледжа, где она училась. Через 24 часа Бланшар объявили пропавшим без вести, сообщает 24 Канал.

В это время Уолт Харрис готовился к главному бою в рамках UFC Fight Night в Вашингтоне 7 декабря. Он должен был драться против Алистара Оверима. Но после исчезновения Ани отменил бой и сосредоточился на ее поисках.

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К нему присоединились неравнодушные. Так, губернатор Алабамы Кей Айви объявил вознаграждение в 5 тыс. долл. за информацию о Бланшар, а президент UFC Дени Уайт вместе с чемпионом Джоном Джонсом и менеджером Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазизом пообещал добавить к этой сумме еще по 25 тыс. долл.

25 октября в 80 км от места, где в последний раз видели Аню, нашли ее автомобиль. Салон машины был залит кровью.

Первым по подозрению в похищении задержали 30-летнего Ибрагима Язида. В это время он находился в залоге по обвинению в попытке похищения и убийства в другом штате. В дело о Аню Бланшар он попал из-за того, что его зафиксировала камера видеонаблюдения. А его поведение было подозрительным. Задержали также и Антуейна Фишера. Именно он в день преступления подвез Язида, а затем уничтожил доказательства в присутствии подозреваемого в своем авто.

25 ноября возле церкви в населенном пункте Мейкон Каунти правоохранители наткнулись на останки. Тело отправили на экспертизу. Они принадлежали Ане Бланшар.

Уже после того, как тело было найдено 27 ноября арестовали Дэвида Джонсон-младшего. Причины не сообщили.

В Одесской области разгорелся скандал из-за решения суда в отношении подозреваемого в страшном убийстве 26-летней Анны Заголовськой.

38-летнего Виталия Грошева отпустили из СИЗО под домашний арест, несмотря на то, что он сам признался, что задушил жертву, затем изнасиловал и положил тело на железнодорожные пути, где поезд отрезал Анне голову.

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Дата
29
ноября

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