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Спецтема: Война России против Украины

Для гуманитарной помощи в Украину упростили процедуру ввоза

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Для гуманитарной помощи в Украину упростили процедуру ввоза
Соответствующее постановление Кабмин принял 1 марта. Фото: Protokol

Кабинет министров Украины упростил порядок пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины в Telegram.

Теперь для оперативного и беспрепятственного ввоза гуманитарной помощи следует сформировать груз за границей, сгруппировав его по отдельным группам товаров. Это продукты питания, лекарства, предметы домашнего обихода, предметы личной защиты и т.д. Затем сформировать их список. После этого собрать товаросопроводительные документы на груз и передать их водителю.

"В пункте пропуска на государственной границе лицом, перевозящим товар, осуществить декларирование перемещаемых товаров по группам товаров по установленной форме и вместе с имеющимися товаросопроводительными документами предоставить должностному лицу таможни. Декларирование перемещаемых товаров нужно осуществлять отдельно на каждое транспортное средство, которым товары гуманитарной помощи будут доставляться в место назначения", - говорится в постановлении Кабмина.

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После таможенного оформления и пропуска транспортного средства доставить груз к месту назначения. Государственная таможенная служба Украины напоминает, что декларирование товаров необходимо производить в полном объеме.

"Должностные лица таможни имеют право при необходимости осуществить полный осмотр перемещаемых товаров и в случае выявления разногласий отказать в их пропуске", - отмечается в сообщении.

Организация Объединенных Наций обратилась в мир с призывом срочно выделить $1,7 млрд на гуманитарную помощь украинскому населению. В ближайшие месяцы в помощи и защите будут нуждаться около 12 млн человек внутри государства и 4 млн украинских беженцев за рубежом, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

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