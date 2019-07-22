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понедельник, 22 июля 2019 22:20

Директора национального парка задержали на взятке

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Директора национального парка задержали на взятке
Чиновник вымогал деньги у предпринимателя. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили в получении взятки директора "Дерманско-Острожского" Национального природного парка Минэкологии и природных ресурсов.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя шесть тысяч долларов США за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности на территории парка", - сообщили в пресс-центре СБУ.

По деньги чиновник обещал способствовать в оформлении и согласовании необходимых документов и научного обоснования по переносу границ участка хозяйствования.

Правоохранители задержали директора в админпомещении во время получения второй части взятки в размере $ 5 тыс.

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"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела", - сообщили в СБУ.

Под Винницей работники СБУ задержали полицейских, которые занимались систематическим взяточничеством. Их уличили в 50 случаях вымогательства.

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