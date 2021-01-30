Директор школы сдала в ломбард ноутбуки учеников

В поселке Акимовка в Запорожской области 49-летняя директор учебного заведения сдала в ломбард школьные ноутбуки.
Полученные деньги - около 55 тыс. грн - забрала себе, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Директор учебного заведения сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила на свое усмотрение. На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.
За содеянное женщине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
В школе села Голубовка Лебединского района Сумской области учительница начальных классов украла 12 планшетов, которые заведение получило м по программе "Новая украинская школа". Сдала их в ломбард. Пропажу планшетов заметили после инвентаризации.
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