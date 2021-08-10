Директор гостиничного комплекса организовал бордель

Фото: npu.gov.ua

В Николаеве 53-летний директор комплекса отдыха организовал бордель. В сообщницы взял трех женщин от 49 до 50 лет, которые занимались административной работой.

Заговорщики подбирали и привлекали к проституции женщин, принимали заказы от клиентов и занимались сводничеством. Для развратных действий сдавали комнаты или банные помещения заведения. Час услуг стоил клиенту 1,3 тыс. грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Массаж "с клубничкой" - сожители попались на пикантном "бизнесе"

"Информацию о салоне, где предоставляют интимные услуги, получили оперативники. Не исключали, что к незаконному бизнесу причастны полицейские. Но такая информация не подтвердилась. Во время обысков у подозреваемых изъяли наличные, мобильные телефоны, документы и журналы "черной бухгалтерии", - рассказали полицейские.

Мужчине и трем сообщницам вручили подозрения. Организатора нелегального бизнеса и 49-летнюю сообщницу задержали. Всем четырем грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Одессе разоблачили двух сотрудников полиции охраны, которые наладили деятельность борделя. Салон по предоставлению интимных услуг действовал в центре города. Организатор - 30-летняя местная жительница. А полицейские - сожитель и брат.