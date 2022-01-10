Дикий кабан разорвал полицейского

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1809
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 585
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 23715
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1782
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19728
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 15039
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 7146
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 891
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2664
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
5
5
8
5
14
Поймали украинца, обманывавшего граждан Евросоюза
Поймали украинца, обманывавшего граждан Евросоюза
Спланировал серию терактов: в Одесской области разоблачили российского агента
Спланировал серию терактов: в Одесской области разоблачили российского агента
Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими
Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
Видео
Все видео
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги
Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги
В пожаре погибли три человека
В пожаре погибли три человека
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4824
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3663
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3276
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1728
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 477
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 23:37

Дикий кабан разорвал полицейского

  Комментировать
Автор: zt.npu.gov.ua
  Старший лейтенант полиции Житомирщины 32-летний Евгений Андрейковец погиб во время охоты. На него напал кабан
Старший лейтенант полиции Житомирщины 32-летний Евгений Андрейковец погиб во время охоты. На него напал кабан

В Житомирской области во время охоты погиб старший лейтенант областной полиции 32-летний Евгений Андрейковец. На него напал кабан.

Трагедия произошла 9 января в лесу возле села Троянов Житомирского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Евгений Андрейковец служил в спецподразделении и был командиром одного из отделений. Он был ответственным, успешным и настойчивым в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили", - рассказали коллеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В урочище застрелили хирурга

Добавили, что погибший всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации.

Отмечается, что он скончался при оказании медицинской помощи.

В Черниговской областной больнице скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции.

Смертельное ранение он получил на охоте вблизи села Травневое Городнянского территориального общества. Предварительно 39-летний охотник выстрелил в животное и случайно попал в товарища.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дикий кабан разорвал полицейского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 23715
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 21619
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19728
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 18414
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 15039
Происшествия
Поймали украинца, обманывавшего граждан Евросоюза
Поймали украинца, обманывавшего граждан Евросоюза
5
 Просмотров: 621
Спланировал серию терактов: в Одесской области разоблачили российского агента
Спланировал серию терактов: в Одесской области разоблачили российского агента
5
 Просмотров: 639
Взорвался бензобак: на Закарпатье экстренно сел аэроплан
Взорвался бензобак: на Закарпатье экстренно сел аэроплан Просмотров: 207
В горах задержан украинец, который хотел нелегально попасть в Польшу
В горах задержан украинец, который хотел нелегально попасть в Польшу Просмотров: 261
Военный поплатился за лайк "серпу и молоту" в российских "Одноклассниках"
Военный поплатился за лайк "серпу и молоту" в российских "Одноклассниках" 1 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
5
"Весной будет отправная точка" - Притула рассказал о политических планах
2
Антитеррористическая операция, траур, реакция мирового сообщества: что происходит в Казахстане
2
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 241
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть