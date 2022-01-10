Дикий кабан разорвал полицейского

Автор: zt.npu.gov.ua Старший лейтенант полиции Житомирщины 32-летний Евгений Андрейковец погиб во время охоты. На него напал кабан

В Житомирской области во время охоты погиб старший лейтенант областной полиции 32-летний Евгений Андрейковец. На него напал кабан.

Трагедия произошла 9 января в лесу возле села Троянов Житомирского района, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Евгений Андрейковец служил в спецподразделении и был командиром одного из отделений. Он был ответственным, успешным и настойчивым в достижении целей, настоящим примером для коллег, которые его уважали и ценили", - рассказали коллеги.

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Добавили, что погибший всегда был там, где самые сложные задачи и рискованные ситуации.

Отмечается, что он скончался при оказании медицинской помощи.

В Черниговской областной больнице скончался 37-летний полицейский Черниговского районного управления полиции. Смертельное ранение он получил на охоте вблизи села Травневое Городнянского территориального общества. Предварительно 39-летний охотник выстрелил в животное и случайно попал в товарища.