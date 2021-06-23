Дежавю: женщина под кайфом с младенцем снова попала в камеры

В Одессе мать с ребенком на прогулке постоянно нависала над ребенком, как боролась со сном. Фото: скриншот с видео

В Одессе мать с ребенком на прогулке вызвала беспокойство у местных жителей. Женщина постоянно нависала над ребенком, как боролась со сном.

В телеграмм-канале Х* Одесса выложили видео, где видно, как женщина гуляет с малышом на детской площадке и еле держится на ногах.

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Похожая женщина с такой же засечкой и телосложением и с такой же детской коляской в ​​аналогичном состоянии уже фигурировала в соцсетях в середине мая этого года.

"Гайдара, 30. Вызвали полицию, пока приехали, мама убежала. За ней не пошли, потому что своих детей не оставили. Похоже, эта мадам уже была замечена в таком состоянии 15 мая", - сказано в сообщении.

Тогда женщину с ребенком видели в сквере на Старосенной площади. Она качалась в разные стороны, пока малыш вверх ногами спал в коляске. Тогда сообщалось, что очевидцы тоже вызвали копов, и те провели с ней профилактическую беседу.