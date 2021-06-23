Дежавю: женщина под кайфом с младенцем снова попала в камеры

В Одессе мать с ребенком на прогулке вызвала беспокойство у местных жителей. Женщина постоянно нависала над ребенком, как боролась со сном.
В телеграмм-канале Х* Одесса выложили видео, где видно, как женщина гуляет с малышом на детской площадке и еле держится на ногах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяная в стельку мать свалила коляску с ребенком: прогулка попала на видео
Похожая женщина с такой же засечкой и телосложением и с такой же детской коляской в аналогичном состоянии уже фигурировала в соцсетях в середине мая этого года.
"Гайдара, 30. Вызвали полицию, пока приехали, мама убежала. За ней не пошли, потому что своих детей не оставили. Похоже, эта мадам уже была замечена в таком состоянии 15 мая", - сказано в сообщении.
Тогда женщину с ребенком видели в сквере на Старосенной площади. Она качалась в разные стороны, пока малыш вверх ногами спал в коляске. Тогда сообщалось, что очевидцы тоже вызвали копов, и те провели с ней профилактическую беседу.
Комментарии