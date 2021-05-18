Девушка едва не откусила в ресторане пенис своему партнеру

В Киеве во время отдыха в одном из ресторанов жилого массива Позняки девушка чуть не откусила своему партнеру половой орган.

Это произошло в ночь на понедельник, 17 мая, на улице Срибнокольской, 3А, сообщает Дарница Live со ссылкой на собственные источники.

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"Мужчина с девушкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили уединиться в туалете. Девушка сильно укусила мужчину за половой огран", - говорится в сообщении.

По данным авторов, пострадавшего госпитализировали в больницу. А девушку задержали полицейские, но впоследствии отпустили.

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Автор: kiev.vgorode.ua В Киеве во время отдыха в ресторане девушка чуть не откусила своему партнеру половой орган

В селе Юнаковка на Сумщине 63-летняя Вера Черненко отрезала половой орган 42-летнему сожителю. Утром следующего дня мужчину привезли в областную больницу. Отрезанный орган женщина положила в банку.