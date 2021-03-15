"Девочка умерла страшной смертью": самые резонансные убийства детей последних лет

За последние годы Украину всколыхнули ряд загадочных исчезновений девочек. К их поискам присоединялись сотни неравнодушных, вся страна ждала новостей. Но поиски не имели счастливого завершения. Детей находили изнасилованными и убитыми.

Gazeta.ua вспоминает 5 самых резонансных дел: как искали пропавших детей, а также их убийц. И как их судили.

7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области исчезла 7-летняя Маша Борисова. Жила с матерью и братом Сергеем. В тот день играла с ним и соседскими детьми на улице - вместе развели костер и пекли картошку. Последний раз девочку видели возле остановки общественного транспорта около 17.30. В какой именно момент и как исчезла - никто не обратил внимания. Мать пыталась сама искать ребенка - звонила к друзьям и родственникам, но тщетно. Около 20:00 обратилась в полицию. Ребенка круглосуточно искали почти полтысячи полицейских, военных, спасателей и волонтеров. Село и окружающую местность проверяли несколько раз. Тело нашли на четвертые сутки - 11 апреля в недостроенном сарае недалеко от дома.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official В Счастливом на Херсонщине похоронили 7-летнюю Марию Борисову. Исчезла 7 марта. Через 4 дня ее тело нашли в недострое. Была изнасилована и задушена, по результатам экспертизы

"Тело лежало в полимерном мешке, завязанном веревкой и поясом. Ребенка изнасиловали и задушили руками в день исчезновения", - рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Тело Марии Борисовой положили в мешок и выбросили в недострое неподалеку от ее дома

По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных действий были установлены 16 мужчин, которые могли быть причастны к преступлению. В день похорон ребенка оперативники пришли к одному из них, но обнаружили мужчину с порезанными венами. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и направили в больницу. Биологические образцы этого человека в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой. 14 марта от лаборатории поступили результаты экспертизы, которые указали, что мужчина причастен к изнасилованию и убийству ребенка.

Автор: t.me/dkr_npu 62-летнему подозреваемому в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской грозит пожизненное заключение

Мужчине 62 года. Он - житель поселка и знакомый семьи погибшей. Следствие продолжается. Происходит сбор вещественных доказательств во время обыска в доме мужчины. Полиция и прокуратура будут настаивать на максимальном наказании - пожизненном лишении свободы.

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23 июня 2019-го в селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области исчезла 13-летняя Инна Дубик. Днем пошла в магазин за хлебом и лимонад и не вернулась. Родители о ее исчезновении сообщили за шесть дней. Не сразу заметили отсутствие дочери, потому что выпивали.

Тело школьницы нашли в зарослях на краю села 5 июля. Ее изнасиловали и задушили. В тот же день задержали подозреваемого в убийстве. Ему в то время было 24 года, родом из Сумской области. В селе жил недавно. Имел прозвище "Дымок". Пас овец у местного фермера. С Инной был знаком. Он и указал, где спрятал тело. Следователям объяснил: когда остался с девушкой наедине, решил ее изнасиловать. Чтобы никому не рассказала - задушил. Есть ли приговор в деле - не известно.

Автор: dp.npu.gov.ua Исчезновение 13-летней Инны Дубик из села Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской родители заметили через 6 дней. Девушку нашли изнасилованной и задушенной в дебрях

13 июня 2019-го в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Около 14:00 девочка вышла из местного рынка Привоз, где работает ее мать, и больше ее никто не видел. Телефон не отвечал. Дарью круглосуточно искали около полутысячи человек: полицейские, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы и даже свежие могилы. Водолазы искали ребенка на воде и под водой. Поиски велись и с воздуха. На въездах в поселке работали посты полиции, проверяли каждое авто.

Автор: od.npu.gov.ua 11-летнюю Дарью Лукьяненко из Ивановки в Одесской области в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей

Тело Дарьи нашли после третьего визита к местным предпринимателям Тарасовым, на шестой день поисков - 19 июня. Обыск у них начался около 18.00. Тело обнаружили в выгребной яме уличного туалета. В преступлении сразу заподозрилиих сына Николая. Его родителей и старшего брата в день исчезновения девочки не было дома. Он был знаком с Дарьей. Не учился и не работал. Помогал родителям и матери Дарьи на рынке.

Николай Тарасов на первых допросах признался, что преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую несостоятельность". Решил убить девушку. Проткнул ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал к ногам 5 камней и бросил тело в яму. Одежду облил бензином и сжег.

Автор: pushkinska.net Николая Тарасова из Ивановки в Одесской области приговорили к 15 годам тюрьмы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Родные девочки и прокуратура считают приговор слишком мягким и подали апелляции

Тарасова признали виновным в похищении, покушении на изнасиловании и умышленном убийстве с целью сокрытия преступления Дарьи. А по статье "надругательство над телом" - оправдали. И приговорили к 15 годам за решеткой. Такое решение вынесла коллегия судей Раздельнянского районного суда 21 января этого года. Родители девочки и прокуратуры не согласны с приговором. Подали апелляции.

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25 августа 2018-го объявили в розыск 16-летнюю Диану Хриненко из села Субботцы Знаймьянського района Кировоградской области. Пошла на праздник ко Дню Независимости и не вернулась. По дороге домой разговаривала по телефону со своим парнем. Он тогда проходил срочную службу. Успела сказать, что у нее из головы идет кровь. Утром родные нашли в 300 м от дома ее разбитый телефон и капли крови, которые вели к трассе.

Тело пропавшей нашли 26 марта 2019-го во время полевых работ вблизи села Новая Поляна - в 12 км от села, где жила девушка. Было закопанно на глубине 60 см. То, что останки принадлежат Диане, подтвердили три экспертизы.

Автор: Facebook Дианы Хриненкоо 16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы в Кировоградской области исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села

Подозреваемого в убийстве девушки искали 10 месяцев. Это 28-летний Николай Середницкий из села Новотреповка Знаменского района. Прятался в Польше. 13 августа 2019-го там его задержали местные правоохранители. Следствие установило, что около часа ночи Середницкий ехал по Субботцам "Жигулями" пятой модели. Увидел незнакомую девушку, которая шла по улице и разговаривала по телефону. В этот момент у него возникло желание ее убить. Ударил по голове неизвестным тупым предметом. Проломил череп, в результате чего тумерла. После этого положил тело в авто, отвез и закопал в поле. Он своей вины не признает. Суд над ним продолжается.

Автор: Facebook Николая Середницкого Николая Середницкого с Треповки Знаменского района Кировоградской области подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы. Девушка исчезла в ночь на 25 августа 2018-го. Через 7 месяцев ее останки нашли закопанными в поле соседнего села

26 июня 2017-го в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютину. Исчезла 19 июня, когда пошла в магазин за мороженым. Ребенка 8 суток искали более 200 полицейских, спасателей, военных и волонтеров. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза. По подозрению в убийстве полиция задержала местного тогда 33-летнего мужчину. Ранее был судим за кражу, злоупотреблял алкоголем. На допросе признался в содеянном.

Автор: Евгений Бондаренко в городе Горняк Донецкой области нашли мертвой 6-летнюю Алину Васютин. Тело с ножевым ранением обнаружили в подвале заброшенного дома. Девочку изнасиловали, установила экспертиза.

"Заманил ее в дом. Она просилась домой, пугала матерью. Закрыл дверь на защелку, потому что хотела бежать. Завел в спальню и посадил на кровать. Она начала кричать. Накрыл лицо подушкой и ударил ножом. Тогда изнасиловал. После того бросил в подвал, как вещь. Она все время там была. А я 8 дней наблюдал, как ее искали", - рассказывал на допросе.

Он ударил девочку не менее 40 раз ножом, затем душил подушкой, а когда девочка потеряла сознание - изнасиловал. Девочка умерла страшной смертью, рассказывал прокурор по делу Евгений Бондаренко.

Автор: Евгений Бондаренко Убийцу Алины Васютиной приговорили к пожизненному заключению

Убийцу судили больше года. 5 сентября 2018-го года Добропольский районный суд Донецкой области вынес приговор - пожизненное лишение свободы.

2 ноября 2019-го в Одессе исчезла 14-летняя Дарья Дробот. Днем ушла с друзьями гулять и не вернулась. Вечером о ее исчезновении в полицию сообщила мать. На следующее утро девушку нашли убитой в лесополосе в Лиманском районе Одесской области. Перед смертью была изнасилована. Подозреваемого задержали через несколько дней. Им оказался знакомый Дарьи - 15-летний Кирилл Оленич. Он ожидает приговора.