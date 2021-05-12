Детских суицидов в Украине становится больше: назвали цифры

В Украине с начала года количество детских самоубийств превысило статистику за весь 2020. Фото: pixabay.com

В Украине с начала года количество детских самоубийств превысило статистику за весь 2020.

Больше к ним склонны девушки. Ребята же больше подвержены рискованного поведения и проявления агрессии, рассказал заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы этот вопрос поднимаем на всех уровнях. Цифры просто шокируют. Только за 4 месяца текущего года (данные на 26.04) уже превышен уровень всего 2020 количеству суицидов или попыток: 126 несовершеннолетних против 123. Меньше, чем за месяц прирост составил более 24% ", - отметил Мемедов.

Кроме этого, он сообщил, что всего таких фактов зарегистрировано в Киеве и области - 25. Лидирующие позиции также занимают Ровенская и Одесская области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Житель Днепра выбросился из окна многоэтажки и упал на женщину

"Кстати, за весь прошлый год Одесса возглавляла этот страшный список. Чаще всего суицидальным настроениям подвержены девочки. С начала года их уже 95. По словам специалистов, в целом подростки еще не в состоянии полноценно анализировать ситуацию и найти выход. В результате решением проблемы" здесь и сейчас "трагедия. Причем, даже если сейчас это попытка, то рано или поздно в большинстве случаев несовершеннолетний для себя ставит логическую точку. Кстати, в отличие от подростков, малолетние дети - до 14 лет - не понимают, что они уходят навсегда , они воспринимают это как переход в какой-то волшебный мир. А я, напоминаю, треть детей такого возраста совершают самоубийства или попытки. Поэтому еще раз акцентирую внимание, что решением вопроса должна заниматься не только прокуратура, а все госорганы и, конечно же родители ", - говорит Мамедов.

На негативную динамику влияют в целом ситуация в стране: экономические проблемы, военная агрессия, Covid-19.

"В одном из уголовных производств по факту самоубийства девочки установлено, что за период карантина она потеряла интерес к учебе, хотя была довольно успешна. На этом фоне начались проблемы с родителями, решением которых стал суицид. Кроме того, большую часть времени дети имеют доступ к Интернету, медиа ресурсов, где допускается детальное освещение событий, что может приводить к таким опасным последствиям, как подражание суицидального поведения других детей. Здесь открывается широкое поле "возможностей" для виртуальных знакомств, кибер-преступников ", - добавил Мамедов.

Он также отметил, что по каждому такому факту начинается уголовное производство.

"То есть 126 детей и столько же зарегистрировано производств. В зависимости от обстоятельств, установленных на момент внесения в ЭРДР, это может быть 115, то есть" умышленное убийство ", но с дополнительной отметкой о самоубийстве. При наличии достаточных данных квалификация может быть изменена на ст. 120, то есть "доведение до самоубийства" Только в этом году установлено двоих несовершеннолетних, которые создали "группы смерти", пропагандировали нанесения самоповреждений и суициды. В Киеве и Запорожье. установлено и ряд пострадавших и, к счастью, фактов смерти не было " , - заявил заместитель генпрокурора.

В Одессе 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки, ориентировочно с 19-го этажа жилого дома. Трагедия произошла вечером 24 января на ул. Михайловской, 8.