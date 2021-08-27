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пятница, 27 августа 2021 11:25

Дети не мешали: горячая парочка занялась сексом на пляже

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Дети не мешали: горячая парочка занялась сексом на пляже
В Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара занялась сексом посреди пляжа. Фото: t.me/dnepr_operative

В Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра занялась сексом посреди пляжа.

Очевидцы сняли на видео пикантный отдых, пишет в Telegram "Днепр Оперативный".

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"Парочка из Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь других отдыхающих", - сказано в сообщении.

Отмечают, что среди присутствующих на пляже были и дети.

В киевском парке мужчина и женщина решили заняться сексом, не обращая внимания на прохожих. Те вызвали Муниципальную охрану. Судя по видео, мужчина с женщиной были пьяны. Рядом на скамейке стояла бутылка с алкоголем. Примечательно, что женщина едва держалась на ногах, мужчина во время общения вообще лежал.

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