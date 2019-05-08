Детективов обвинили в препятствовании деятельности адвокатов. Фото: НАБУ

Двух детективов Главного подразделения детективов НАБУ привлекли к дисциплинарной ответственности.

Их уличили в препятствовании профессиональной деятельности адвоката, сообщает пресс-служба НАБУ.

"К одному из них, руководителю отдела детективов, применено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии. Второму детективу этого же отдела объявлен выговор. Также к дисциплинарной ответственности привлечено сотрудника Управления специальных операций. Соответствующие приказы Директор Национального бюро подписал 3-6 мая 2019 года", - сообщает пресс-служба.

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Детективы препятствовали деятельности адвокатов в феврале 2019 года.

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