Детей, которые отравились грибами, перевезли в Киев

Детей 3 и 6 лет, отравившихся грибами, доставили из Черниговской областной детской больницы в Киев - в детскую специализированную больницу "Охматдет". Фото: svoboda.fm

3-летнюю Веронику и 6-летнего Тимофея Алексеенко, которых спасали после отравления грибами в Черниговской областной детской больнице, доставили в Киев в детскую специализированную больницу "Охматдет" 30 апреля.

Их брат 7-месячный Виктор не транспортабельный, поэтому везти в Киев было рискованно. Он в тяжелом состоянии, остается на искусственной вентиляции легких, рассказал Gazeta.ua главный врач детской областной больницы Александр Карета.

Семья Алексеенко из села Александровка. Воспитывают пятерых детей, мать сейчас беременна шестым. В больницу 26 апреля попали четверо детей. В тот день ели дома картошку с грибами. 5-летнюю девочку не спасли.

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Семья - неблагонадежная. С 2012 года состоит на учете соцслужб. А в 2015-м сельсовет и служба по делам детей хотела лишить их отцовства, рассказала староста Олешнянского старостинского округа Наталья Бочарова.

"Там постоянно антисанитария, были неухоженные и грязные дети. На наши замечания и рекомендации внимания не обращали вообще. В 2015 году сельским советом и службой по делам детей было инициировано лишение родительских прав. Но суд встал на сторону родителей и детей решили оставить в семье", - рассказала Наталья Бочарова.

30 апреля в Чернигове в областной детской больнице умерла 5-летняя Алина, которая попала в медучреждение после отравления грибами. Как сообщила медицинский директор детской областной больницы Ольга Иванова, шансов выжить у ребенка было не много, ведь в больницу она попала в коме.