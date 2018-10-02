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вторник, 02 октября 2018 19:26

Держали в подвале супермаркета - рассказали о похищении девушки у столичного вокзала

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Держали в подвале супермаркета - рассказали о похищении девушки у столичного вокзала
Девушку похитили владелица магазина. Фото: УНИАН

В полиции Киева рассказали о похищении девушки возле Центрального железнодорожного вокзала.

Правоохранители уже задержали подозреваемых и освободили заложницу. Ее несколько часов удерживали в подвальном помещении супермаркета.

"На линию 102 поступило сообщение о том, что у Центрального ж/д вокзала две женщины насильно посадили девушку в машину и уехали. Был немедленно введен оперативный план "Перехват" для розыска автомобиля, а на место выехала следственно-оперативная группа", - сообщает полиция Киева.

На улице Строителей в Днепровском районе патрульные остановили авто, похожее по приметам. В салоне было две женщины - 39-летняя водитель и 40-летняя пассажирка. Они сначала отрицали свою причастность к совершению правонарушения, а затем во всем признались.

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Хозяйка автомобиля рассказала, что у вокзала у нее пропала сумка с документами. Неподалеку она с подругой увидела группу подозрительных женщин. Их заподозрили в краже. Одну девушку из группы они силой увезли с собой с условием вернуть, когда найдется сумка.

"Женщины увезли заложницу в собственный магазин и оставили в подвале. После этого подруги поехали по делам, тогда их автомобиль и остановили полицейские", - рассказали в полиции.

Девушку правоохранители освободили и вернули родственникам. По факту происшествия открыли уголовное производство за незаконное лишение свободы или похищение человека.

2 октября в Киеве возле железнодорожного вокзала похитили девушку. Неизвестные силой посадили ее в авто Chevrolet в и скрылись в неустановленном направлении.

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02
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