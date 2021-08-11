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среда, 11 августа 2021 16:48

Депутаты попались на вымогательстве
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В Кировоградской области на мошенничестве разоблачили двух депутатов поселковых советов. Они вымогали деньги у бизнесмена
Фото: gp.gov.ua
В Кировоградской области на мошенничестве разоблачили двух депутатов поселковых советов. Они вымогали деньги у бизнесмена
В Кировоградской области на мошенничестве разоблачили двух депутатов поселковых советов. Они вымогали деньги у бизнесмена

В Кировоградской области на мошенничестве разоблачили двух депутатов поселковых советов.

Они требовали у руководителя одного предприятия $60 тыс. в обмен на закрытие уголовного производства, рассказали в пресс-службе офиса генерального прокурора.

"За эту сумму депутаты обещали решить вопрос о непривлечении предпринимателя к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

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Депутатов задержали после получения всей суммы. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Также устанавливается круг причастных к преступлению, в том числе правоохранителей.

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Бориспольского районного совета, который шантажом получил взятку от столичного нотариуса в размере $ 40 тыс. Депутат угрожал лишить потерпевшую нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов из-за искусственных обвинений в недоброчесности. Злоумышленник ссылался на свои якобы влиятельные связи в политических кругах и Минюсте. Во избежание ответственности, деньги ему передавали через пункт обмена валют.

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Дата
11
августа

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