Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 450
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 3060
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 4185
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 774
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 675
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4608
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1773
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 747
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1845
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
Фото
Все фото
4
5
5
4
5
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
Штурмовали две квартиры: как задерживали стрелка из Вишневого
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
Многодетная мать до сих пор в коме: рассказали о состоянии искалеченных в ДТП под Черниговом
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
Под Киевом мужчина стрелял в людей: первые подробности спецоперации
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
Видео
Все видео
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
В Украину не впустили россиянина, назвавшегося агентом спецслужб
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
У наркодилеров изъяли товара на $1,5 млн
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
Разоблачили схему, по которой незаконно "сливали" данные миллионов граждан
На украинской границе завернули певицу из России
На украинской границе завернули певицу из России
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1521
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3564
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6219
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1521
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4617
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 612
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 17:55

Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына

  Комментировать
Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына
В Донецкой области депутат погиб в результате падения с высоты. Фото: dn.npu.gov.ua

В Селидово Донецкой области 35-летний депутат городского совета выпрыгнул с пятого этажа квартиры.

Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, на глазах 7-летнего сына погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 11:40 мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна. Кроме его сына в квартире никого не было. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина у брата в гостях выбросился с 20-го этажа на глазах у детей

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных свидетелей происшествия.

Полиция проверяет все версии случившегося.

В Киеве 31-летняя женщина выпрыгнула с балкона квартиры на 10 этаже жилого дома. Сделала это на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить.

Полиция квалифицировала произошедшее как самоубийство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

У Украины появилась своя церковь. В России это назвали "расколом православия"

Кличко-младший включили в Зал славы

Главу первого украинского суда выбирали по возрасту

Самое читаемое
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 13482
&quot;Ломаченко подтвердил, что не любит Украину&quot; - Стаховский
"Ломаченко подтвердил, что не любит Украину" - Стаховский Просмотров: 10323
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 8478
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом
В нижнем белье: солистка Kazka поразила фигурой и поделилась, как следит за рационом Просмотров: 8055
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой
16-летнего водителя, снесшего толпу на переходе, отпустили домой Просмотров: 4842
Происшествия
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 117
Труп военного у дороги: в полиции раскрыли подробности
Труп военного у дороги: в полиции раскрыли подробности Просмотров: 1080
Боевик из группы Безлера получил 11 лет тюрьмы
Боевик из группы Безлера получил 11 лет тюрьмы 1 Просмотров: 288
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
На родине Зеленского чиновники разворовали более 27 млрд грн
4
 Просмотров: 576
Главная елка города оставила без интернета полрайона и сломалась пополам
Главная елка города оставила без интернета полрайона и сломалась пополам Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
6
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
5
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
3
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Новоназначенный заместитель Ермака будет "запускать экономику"
Голосов: 264
Голосование Поддерживаете идею введения Украиной визового режима для граждан РФ?
  • Да
  • Нет
Просмотреть