Депутат выпрыгнул из окна на глазах у 7-летнего сына

В Донецкой области депутат погиб в результате падения с высоты. Фото: dn.npu.gov.ua

В Селидово Донецкой области 35-летний депутат городского совета выпрыгнул с пятого этажа квартиры.

Трагедия произошла сегодня, 15 декабря, на глазах 7-летнего сына погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Около 11:40 мужчина пришел домой и выпрыгнул из окна. Кроме его сына в квартире никого не было. С ребенком работают ювенальные полицейские и психологи", – говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и руководство полиции Селидово. Полицейские собирают вещдоки, опрашивают возможных свидетелей происшествия.

Полиция проверяет все версии случившегося.

В Киеве 31-летняя женщина выпрыгнула с балкона квартиры на 10 этаже жилого дома. Сделала это на глазах у дочери и матери, которые не успели ее остановить. Полиция квалифицировала произошедшее как самоубийство.