Депутат возглавил банду "черных" лесорубов

В Одессе разоблачили банду "черных" лесорубов. Фото: Национальная полиция

Одесские полицейские разоблачили разоблачили банду "черных" лесорубов, которую возглавлял один из депутатов горсовета.

На него работали несколько жителей Одесской и Кировоградской областей. Незаконно вырубали деревья, сообщают в Национальной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса

Часть древесины поставляли на предприятие организатора по изготовлению древесного угля. Своими действиями нанесли государству ущерб на почти 1 млн грн.

На Харьковщине мужчина вербовал в трудовое рабство людей. Угрозами и избиением он заставлял наемников выполнять строительные и различные хозяйственные работы. Кроме этого, люди незаконно рубили лес на территории Богодуховского района.