Депутат входил в состав банды, которая похищала людей

Полиция Киева задержала депутата за вымогательство и похищение человека. Фото: УП

Депутат Киевского областного совета был в составе преступной группировки, которая занималась вымогательством денег и похищением людей. Банду задержали.

"Злоумышленники пытались завладеть 860 тысячами долларов путем угрозы применения насилия в отношении членов их семей, уничтожения и завладения имуществом, а также с применением насилия...", сообщылы в полиции Киева.

Правоохранители документировали преступную деятельность в течение года.

Шестерым фигурантам, один из которых депутат областного совета, сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Полиция также пытается привлечь к ответственности заказчиков преступления, среди которых граждане другого государства.

13 декабря в Херсонской области сотрудники полиции разоблачили преступную группу лиц, которая занималась выбиванием несуществующих долгов с граждан. Контролировал ее деятельность депутат облсовета.