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пятница, 20 сентября 2019 16:16

Депутат, командир КОВДа и Аваков хотят взять на поруки "минера" моста

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Депутат, командир КОВДа и Аваков хотят взять на поруки &quot;минера&quot; моста
В Днепровском районном суде Киева выбирают меру пресечения Алексею Бельку, который угрожал взорвать столичный мост Метро. Фото - Страна

В Днепровском районном суде Киева выбирают меру пресечения бывшему военному Алексею Белько, который угрожал взорвать столичный мост Метро.

Три человека хотят взять подозреваемого на поруки. Это народный депутат Яна Зинкевич, командир КОВДа, а также глава МВД Арсен Аваков.

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Авакова в суде нет - его интересы представляет адвокат Андрей Тарасов. Заявление министра о желании взять Белько на поруки поступило ранее в канцелярию суда.

Сам Белько сообщил о своем статусе внутренне перемещенного лица, о том, что не имеет постоянного места жительства и работы. Он разведен, 16-летний сын остался в оккупированном Крыму.

18 сентября движение на мосту Метро в Киеве заблокировал злоумышленник. Он расстрелял полицейский дрон и угрожал взорвать мост. Полиция на 5 ч. перекрыла движение автомобилей и поездов метро по мосту. Злоумышленника задержали. Им оказался бывший участник АТО, 42-летний Алексей Белько, выходец из аннексированного Крыма.

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