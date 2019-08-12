Дело Зайцевой-Дронова: назначили дату рассмотрения апелляции

14 августа в Харьковском апелляционном суде начнется рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Фото - Факты

14 августа в Харьковском апелляционном суде начнется рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова о ДТП на ул. Сумской.

Заседание назначено на 11.00. Ожидается, что обеих обвиняемых доставят в суд, сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко, передает mediaport.ua.

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По ее словам, для удобства участников процесса заседание будет проходить в самом большом зале суда (здесь в 2012-2013 гг. слушалось дело по обвинению Юлии Тимошенко).

ДТП на перекрестке ул. Сумской и ул. Мечникова в Харькове произошло в октябре 2017 года. В результате столкновения двух автомобилей погибли шесть пешеходов. Суд признал виновными обоих водителей, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Приговор по делу - 10 лет для обоих обвиняемых - судья Киевского райсуда Виктор Попрас объявил 26 февраля 2019 года. Оба обвиняемые обжаловали приговор.