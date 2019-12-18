Дело Зайцевой дошло до Верховного суда

Зайцеву могут не судить. Фото:УНИАН

Верховный суд Украины рассмотрит жалобу Елены Зайцевой - виновницы резонансного ДТП в Харькове, во время которого погибло шесть человек.

Фигурантка дела просит отменить приговор и не осуждать ее на 10 лет, сообщили в УНИАН.

"Так, на сайте Верховного суда появилось постановление об открытии производства. По жалобе Геннадия Дронова (второго участника ДТП - ред.) пока ее нет", - сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

В кассационной жалобе адвокат Юлия Плетнева просит пересмотреть или отменить приговор Киевского районного суда Харькова от 26 февраля 2019 и вердикт Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года.

Верховный суд уже запросил у Киевского районного суда Харькова материалы уголовного производства по делу.

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ДТП на Сумской возникло 8 октября 2017. Тогда столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. За рулем первого авто сидела 20-летняя Елена Зайцева, второго - Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбил группу пешеходов, шестеро из них погибли. Суд по этому делу продолжался более года, произошло примерно 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. Обоих приговорили к 10 годам лишения свободы.