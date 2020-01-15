Дело Шеремета: адвокаты имеют документы для оправдания Антоненко

Фото: Сергей Старостенко

Подозреваемый по делу Павла Шеремета Андрей Антоненко не мог хромать в день совершения преступления, поскольку после хирургического вмешательства в феврале 2016 года, за полгода до убийства, функция его ходы не была нарушена.

Об этом свидетельствует выписка врача-ученого Владислава Горбовца из медицинской карты подозреваемого, которая оказалась в распоряжении 24 канала.

"Согласно заключению медиков, у Антоненко функция ходы не нарушена. Эта выписка - часть исследования, проведенного врачом-ученым с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли к исследованию, которое опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", - объясняет адвокат Станислав Кулик.

Этот документ Апелляционный суд города Киева приобщил к материалам дела 10 января при рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения. Однако врача-ученого, который находился в зале и был готов свидетельствовать об отсутствии нарушений походки у Антоненко, а не заслушали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемых по делу Шеремета оставили под стражей

Зато прокуроры настаивают, что настоящий убийца Шеремета хромал. И ссылаются на видеодоказательство, которое якобы, свидетельствует: подозреваемый Антоненко также хромал в день совершения преступления. Только не демонстрируют фрагмент видео ни в суде, ни адвокатам.

"Нам не ответили вопреки закону на ряд адвокатских запросов на получение ответа, на какие именно документы и фрагмент видео ссылается прокуратура при осуществлении заявлений о прихрамывание", - сообщил адвокат Антоненко Виталий Галенченко.

Адвокатам сих пор не предоставили возможности ознакомиться с материалами дела в помещении следственного органа.

Андрея Антоненко подозревают в организации преступной группы, которая подорвала в авто журналиста Павла Шеремета. Он вместе с детским хирургом Юлией Кузьменко заложили взрывчатку под авто. Мужчина на видео хромает, как и в то время Антоненко. За несколько месяцев до взрыва ему оперировали ногу. Мобильные телефоны Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко ночью перед убийством были или выключены, либо не использовались. Что нехарактерно для этих людей, говорят в полиции.