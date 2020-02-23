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воскресенье, 23 февраля 2020 18:10

Дело рассматривали 10 лет: суд вынес приговор убийце фигуристки

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Дело рассматривали 10 лет: суд вынес приговор убийце фигуристки
Фигуристка из Днепра 22-летняя Радмила Тигиева погибла 10 лет назад в ДТП. Суд только теперь вынес приговор обвиняемой Екатерине Прокопец. Она получила 6 лет тюрьмы. Фото: Факты

В Днепре вынесли приговор 32-летней Екатерине Прокопец за ДТП 10-летней давности. Тогда погибла фигуристка 22-летняя Радмила Тигиева, а ее товарищ травмировался.

Прокопец признали виновной и приговорили к 6 годам тюрьмы с запретом садиться за руль на 3 года, говорится в постановлении Октябрьского районного суда.

Трагедия произошла ночью 18 октября 2009-го года в селе Войсковое Днепропетровской области. Прокопец, Тигиева и Стороженко дружили и той ночи с компанией отдыхали в бане у Стороженко и употребляли алкоголь. Тогда Екатерина села за руль автомобиля и столкнулся с микроавтобусом, который был припаркован на обочине. За ним стояли Радмила и Артем. Фигуристка погибла на месте от открытой черепно-мозговой травмы. Стороженко получил тяжелые телесные повреждения.

В суде Прокопец вину не признавала и отрицала, что была пьяна. Объясняла, что на дорогу тогда вдруг выбежал неизвестный, поэтому она повернула руль и въехал в микроавтобус. Однако экспертиза показала наличие алкоголя в крови водителя.

При рассмотрении дела в суде исследовалась большое количество судебно-автотехнических экспертиз, которые содержали существенные противоречия, были ли в действиях Прокопец нарушение правил дорожного движения. Дело неоднократно отправляли на доследование, а в 2014 вообще закрыли за недостатком улик. Позже производство возобновили. Но в октябре 2019 истек 10-летний срок давности привлечения Прокопец к уголовной ответственности за данное преступление.

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В дебатах адвокат просил вынести оправдательный приговор, одновременно освободить обвиняемую от уголовной ответственности на основании истечения срока давности. Но суд это не учел, поскольку такое ходатайство не подавали на стадии судебного разбирательства.

Вину подсудимой суд считает доказанной. Однако при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства - женщина привлекается к уголовной ответственности впервые, выплатила деньги пострадавшему Артему, кроме того она имеет на иждивении малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством является совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Родителям погибшей фигуристки осужденная должен уплатить по по 2,5 млн грн морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу и в течение 30 дней на него может быть подана апелляция.

26 февраля в прошлом году В Харькове осудили Елену Зайцеву то Геннадия Дронова. Оба получили по 10 лет за решеткой. Также они должны выплатить 1 млн грн компенсации пострадавшим в масштабной аварии на перекрестке ул. Сумской и Мечникова. 18 октября 2017 автомобиль Lexus, за рулем которого была студентка Елена Зайцева, врезался в Volkswagen Геннадия Дронова, в результате чего погибли шесть человек: пятеро на месте, а шестая жертва аварии скончалась после недельной комы.

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23
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