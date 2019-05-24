Дело Оксаны Макар: главному подозреваемому пересмотрят приговор

Заседание по рассмотрению ходатайства осужденного к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар Евгения Краснощека назначено на 28 мая. Фото - mk.suspilne.media

Заседание по рассмотрению ходатайства осужденного к пожизненному заключению по делу убийства Оксаны Макар Евгения Краснощека назначено на 28 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь Центрального районного суда Николаева Владимир Диденко.

"28 мая в 11:30 - дата рассмотрения ходатайства", - сообщил пресс-секретарь, передает УНН.

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Краснощек выбыл из колонии 10 апреля и должен был быть этапирован в следственный изолятор в Николаеве для участия в судебном заседании.

Евгений Краснощек обратился в суд с ходатайством о пересмотре приговора, которым он был приговорен к пожизненному заключению, по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд постановил доставить его с из Новгород-Северской исправительной колонии № 31, где он отбывает наказание в ГУ "Николаевский следственный изолятор". Поэтому, после выполнения постановления судом будет назначена дата судебного заседания по рассмотрению указанного заявления.