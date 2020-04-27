Дело об убийстве Гандзюк "сливают" - активисты

Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018-го года. Получила химические ожоги более 30% тела. После трех месяцев в больнице умерла. Фото: 24 канал

Дело Екатерины Гандзюк должно расследоваться глубже.

А досрочное завершение следствия - умышленная ошибка генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Так считают активисты общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?". Там заявили, что эти действия правоохранителей являются "сливом дела".

"До конца расследования еще 3 месяца. Следственные действия и негласные следственные действия - незавершенные. Не закончили даже те следственные действия, которые были инициированы потерпевшими, и ходатайства, по которым были удовлетворены. Именно передать дело в суд "как есть" (без сбора дополнительных доказательств) уже очень долго просят адвокаты одного из заказчиков убийства - Владислава Мангера. Рассчитывая таким образом на оправдательный приговор", - написали на странице сообщества в Facebook.

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Активисты считают, что такая быстрая передача дела в суд поможет Мангеру избежать наказания, поскольку организатор преступления Алексей Левин так и не дал показаний. И заявил об отказе сотрудничества со следствием. Они сообщили, что Мангер "передал его родным часть обещанных денег за молчание".

Активисты считают, что Мангер договорился с Офисом генпрокурора на высшем уровне, чтобы получить гарантии неприкосновенности именно сейчас, потому что "иначе трудно объяснить, зачем следствию пренебрегать тремя месяцами, которые остались для сбора доказательств, и обрывать следственные действия".

Расследование по делу об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Москаленко (Левина) завершено. Проведя дополнительные допросы, экспертизы и другие следственные действия, прокуроры пришли к выводу, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного акта и передачи дела в суд.