Дело о "самоубийстве" Старицкого переквалифицировали в умышленное убийство

Полиция подозревает, что в доме Кожары произошло умышленное убийство. Фото: Обозреватель

Дело о гибели Сергея Старицкого в доме ексглавы МИД Леонида Кожары переквалифицировали в умышленное убийство.

Бывший председатель правления телеканала "Интер" посетил Кожару вечером. В доме также находились жена хозяина. Все трое употребляли алкогольные напитки, а затем якобы разошлись по разным комнатам, после чего из комнаты Старицкого раздался звук выстрела. Гость погиб мгновенно от огнестрельного ранения головы.

Правоохранители провели допросы свидетелей и назначили судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую экспертизы. Первая квалификация дела, как самоубийство, о чем говорила жена Кожара, сейчас поставлена ​​под сомнение.

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"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что человек мог не сам покончить с жизнью. Следовательно по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - официально сообщили в полиции Киевской области.

Ранее о том, что дело не следует квалифицировать, как суицид, заявил друг погибшего Владимир Костерин. По его словам, есть информация, что выстрел был совершен с расстояния 3-5 метров. На месте трагедии нашли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Оружие зарегистрирована на владельца дома - бывшего министра Кожары.