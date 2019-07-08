Дело Ноздровской: Россошанского-младшего оставили за решеткой

В селе Демидов Киевской области Дмитрий Россошанский под действием наркотиков насмерть сбил Светлану Сапатинскую. Дело об убийстве вела ее сестра Ирина Ноздровская. За е убийство арестовали отца Дмитрия. Фото - Зеркало недели

Киевский апелляционный суд отказался амнистировать Дмитрия Россошанского.

Он осужден на 7 лет тюрьмы за ДТП, в котором погибла сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровскойи Светлана Сапатинская. Об этом сообщил адвокат потерпевших Андрей Руденко.

"Сегодня суд вынес решение и признал законным отказ в применении амнистии", - сказал он, передают Украинские новости.

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Таким образом, суд отклонил апелляцию Россошанского и оставил в силе решение, которым ему было отказано в освобождении по амнистии. При этом суд перечислил срок осужденному за "законом Савченко".

"Ему осталось сидеть около 2,5 или 3 года", - сообщил адвокат.

Россошанский рассчитывал на амнистию, поскольку в приговоре судае не было указано, что он совершил смертельное ДТП в состоянии алко и наркотического опьянения.

Смертельная авария произошла 30 сентября 2015-го в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Тогда Дмитрий Россошанский под действием наркотиков насмерть сбил Сапатинськую. Дело об убийстве вела сестра Сапатинской - Ирина Ноздровская - и добилась того, чтобы Россошанский оказался на скамье подсудимых. После суда в конце декабря прошлого года Ирина исчезла. А 1 января этого года ее нашли убитой. По подозрению в преступлении задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.