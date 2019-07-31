Дело Гандзюк: в Херсоне управления полиции забросали петардами

В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Под зданием полиции собрались около 30 человек. Это участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Они требуют расследования убийства активистки, сообщает РБК-Украина.

Автор: rbc.ua В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк

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Автор: rbc.ua В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк

Активисты зажгли файеры и дымовые шашки, забросали участок полиции петардами. Кроме того, участники акции повесили на дом полиции табличку "улица Екатерины Гандзюк, 4".

31 июля исполняется год со дня нападения на 33-летнюю Екатерину Гандзюк, активистку, советницу мэра Херсона. На нее возле дома вылили литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев в больнице умерла.