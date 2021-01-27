Делили наследство: рассказали новые подробности братоубийства

В Винницкой области два брата забили до смерти третьего. А потом пытались скрыть преступление. Фото: vn.npu.gov.ua

Братья 51 и 47 лет, которые во Владимировке Хмельницкого района Винницкой области забили до смерти третьего - 61-летнего - не могли поделить с ним наследство.

Трагедия произошла после похорон их матери, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Три родных брата после похорон их матери в ее доме начали ссориться по поводу будущего распределения наследства. В частности, о том, кому достанется ее дом. Во время ссоры, младший и средний братья, действуя совместно, нанесли множественные хаотичные удары руками старшему брату, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в прокуратуре.

Подозреваемых арестовали. Им грозит до 15 лет за решеткой.

Во Владимировке Хмельницкого района Винницкой области два брата забили до смерти третьего. А потом пытались скрыть преступление - убрали в доме и заявили, что нашли родственника бездыханным на веранде дома.