Делили наследство: мужчина набросился на брата с топором

Под Киевом мужчина набросился на родного брата с топором. Фото: Нацполиция

В селе Андреевка Киевской области мужчина ударил своего брата топором.

После совершенного злоумышленник сам позвонил в полицию, но представился вымышленным именем и наврал, что мужчину ударил топором его отец. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что в тот день отец вместе с двумя своими сыновьями употребляли алкоголь. Впоследствии старший брат пошел отдыхать, а потерпевший остался с отцом. В дальнейшем отец также пошел отдыхать, а младший сын вышел курить, и когда возвращался в дом, брат набросился на него с топором и нанес четыре удара в область головы, шеи и в спину. Пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии находится в больнице.

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Впоследствии следователи установили, что причиной конфликта стало наследство, которое отец решил переписать на младшего сына, так как старший сын постоянно пьянствует.

Злоумышленника задержали, у него обнаружили 2.28 промилле алкоголя в организме.

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