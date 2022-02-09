Дела о загадочных смертях братьев погибшего мэра Кривого Рога закрыли

В Кривом Роге следователи закрыли уголовные производства по фактам гибели братьев городского головы Кривого Рога Константина Павлова - Андрея и Бориса Павловых.
В делах нет состава преступления, сообщила спикер Криворожского районного управления полиции Оксана Лесонен, передает APnews.
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"Уголовные производства закрыты в связи с тем, что было установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения", - рассказала Оксана Лесонен.
Следствие по делу Константина Павлова продолжается. Дата внеочередных выборов городского головы Кривого Рога еще не назначена. Решение должна принять Верховная Рада. В городском совете предполагали, что выборы пройдут в марте 2022 года.
В селе Вильне в пригороде Кривого Рога на Днепропетровщине в загородном доме 15 августа 2021 года нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. В полиции рассматривалось несколько версий — убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также — доведение до самоубийства. Через три месяца при загадочных обстоятельствах умерли еще двое его братьев.
Родной брат Константин Павлов был найден мертвым в собственной квартире 18 октября. Причина смерти 44-летнего Андрея Павлова – алкогольная интоксикация.
Двоюродного брата погибшего мэра - Бориса Павлова - нашли в петле 10 ноября. Мужчина тяжело болел. У него обнаружили рак желудка. Но в операции отказали, потому что еще и диагностировали туберкулез.
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