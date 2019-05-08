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"Действия заключенных подтвердить видеокамера" - правозащитник о бунте в колонии

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&quot;Действия заключенных подтвердить видеокамера&quot; - правозащитник о бунте в колонии
4 мая в колонии №62 ввели особый режим. Фото: news.pn

Заключенные Черкасской колонии №62, которые избили охранников и объявили голодовку, должны понести дополнительное наказание. Их действия должны подтвердить камеры видеонаблюдения.

Об этом говорит Gazeta.ua правозащитник общественной организации "Альянс украинского единства" Олег Цвилый.

"Все началось на Пасху. Один из осужденных где взял алкоголь и распил в компании с несколькими другими арестантами. На вечерней проверке произошла словесная перепалка, началась драка. Когда это увидели другие осужденные, выскочили и разняли их. Пьяных забрали, уложили спать и закрыли "локалку" (придомовая территория при бараке в зоне. - Gazeta.ua). Утром администрация арестовала участников конфликта. Ситуацию будто решили. И вдруг, через 5 дней вводят специальный режим, мотивируя, что там бунт. Изъяли запрещены личные вещи арестантов и тем временно отменили свидания", - рассказывает Цвилый.

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По его словам, сейчас администрации наказывает всех заключенных за вину нескольких. На территории колонии приказали вырезать всю зелень, брусья и турники, чтобы люди, которые отбывают наказание, видели только металлические решетки и бетон.

"Хотим проверить эту информацию. Также сообщили, что спецназовцы ребят били, часами держали на "растяжках", обливали холодной водой и жарили шокером. Родные заключенных пришли к стенам изолятора, так переживают. Виновные должны понести ответственность по статье о нанесении телесных повреждений работнику учреждения. Никак не за бунт. Арестовали и переместили в дисциплинарный изолятор не более 5 человек, а не 30 заявленных. Все обвинения должны быть подтверждены записями с видеокамер, которые есть везде на режимном объекте. Если их нет, пытки и превышение власти имели место".

5 мая заключенные Черкасской колонии №62 объявили голодовку. Протестуют против действий администрации учреждения. После бунта, который произошел в заведении, 4 мая ввели особый режим. Изъяли запрещенные личные вещи арестантов и временно отменили свидание.

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Дата
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