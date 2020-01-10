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пятница, 10 января 2020 11:27

Дебошир пробил полицейскому лицо отверткой

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Дебошир пробил полицейскому лицо отверткой
Преступника арестовали спецназовцы. Фото: полиция

Под Киевом, в с. Гора, человек ударил участкового полицейского отверткой в ​​лицо.

Правоохранитель получил пробитую щеку, травму языка и выбитый зуб, сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской обл.

Ранее на местного жителя поступали жалобы от сельского головы за запугивание людей и неадекватное поведение.

"Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в ​​лицо правоохранителю и закрылся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего", – говорится в сообщении.

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Раненого полицейского доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

Возбудили уголовное дело по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.

В Светловодском районе Кировоградской обл. неизвестный расстрелял 36-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Трагедия произошла 8 января, около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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