Дебошир пробил полицейскому лицо отверткой

Под Киевом, в с. Гора, человек ударил участкового полицейского отверткой в лицо.
Правоохранитель получил пробитую щеку, травму языка и выбитый зуб, сообщает пресс-центр Нацполиции Киевской обл.
Ранее на местного жителя поступали жалобы от сельского головы за запугивание людей и неадекватное поведение.
"Двое участковых посетили мужчину, чтобы помочь общине и выяснить все обстоятельства. Внезапно злоумышленник нанес удар отверткой в лицо правоохранителю и закрылся внутри. Его мать сообщила, что в доме может быть оружие. Поэтому на место происшествия вызвали спецназовцев, которые задержали нападавшего", – говорится в сообщении.
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Раненого полицейского доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
Возбудили уголовное дело по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.
В Светловодском районе Кировоградской обл. неизвестный расстрелял 36-летнюю женщину и 40-летнего мужчину. Трагедия произошла 8 января, около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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