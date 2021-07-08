Дебош на кладбище: стрыянин сломал несколько десятков надгробий

Во Львовской области мужчина повалил несколько надгробных крестов и повредил памятники.

Инцидент произошел 8 июля, об этом жители города Стрый сообщили правоохранителям, пишет Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

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На вызов приехали представители патрульной полиции. Они поймали мужчину "с поличным". Злоумышленником оказался 20-летний житель города Стрый. Он повредил 59 надгробных крестов и памятников.

Мужчине грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.





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