Давал наставление: подробности рукопашной нардепов в ресторане

В одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве подрались нардепы. Фото - Ракурс

Стали известны новые подробности о драке нардепов предыдущего и нынешнего созывов Верховной Рады Руслана Богдана и Сергея Алексеева.

Последний сказал, что слухи о конфликте преувеличены. И он был на утреннем заседании парламента. Больше комментировать не захотел.

А депутат прошлого созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан подтвердил, что имел стычку с нардепом от "ЕС", передает "Украинская правда".

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"Давал наставление новому депутату, что надо голосовать за снятие неприкосновенности. А он просто не хотел. Он с" Европейской солидарности ". От Порошенко. Тем более по нему куча уголовных дел. Так я ему говорил, что несмотря на это надо это голосовать", - сказал Богдан.

На вопрос, не получил ли он травм во время драки, "батькивщинивец" сказал, что пока ничего не болит.

Столкновение между нардепами произошло после обеда 2 сентября в одном из ресторанов на Днепровском спуске в Киеве. Сообщалось, что Алексеев обратился в больницу, где зафиксировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.