Давал деньги и подарки: 72-летний течение года развращал четырех ребят

На Сумщине 72-летний мужчина в течение года развращал четырех ребят 14 и 15 лет. Фото - СтопКор

В Конотопе на Сумщине 72-летний мужчина в течение года развращал четырех товарищей 14 и 15 лет. За сексуальные утехи обещал каждому деньги и щедрые подарки.

Мужчина уже имел судимости за аналогичные преступления. На то, что подростки посещают пенсионера - обратила внимание соседка. Она и сообщила о своих подозрениях в полицию, рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

"Пенсионер еще осенью прошлого года пригласил одного из местных мальчишек к себе домой. И в разговоре предложил ему определенные действия сексуального характера. Тот сначала отказался. Однако под давлением обещаний удовольствия и денег - согласился. Через некоторое время мужчина попросил парня привести к нему и своих друзей, щедро обещая каждому деньги и подарки. Следовательно, почти год четверо ребят время от времени наведывались к старому", - рассказали в полиции.

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Сначала ребята в разговорах с правоохранителями не признавали подлинной сути своих отношений с пожилым мужчиной, однако впоследствии обо всем рассказали. Признался во всем и сам подозреваемый. Он не отрицает своей вины. Однако говорит, что все было по "согласию сторон".

В полиции уже открыли уголовное производство. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления. Если его вина будет доказана, пенсионеру грозит 8 лет за решеткой.

В Одесской области 29-летний мужчина изнасиловал 8-летнего мальчика. Разыскать ребенка удалось благодаря местным жителям. Перед этим в полицию обратилась мать мальчика с сообщением об исчезновении.