Дальнобойщики устроили массовую драку на границе

Инцидент произошел недалеко от границы со Словакией Фото: terminovo.te.ua

В Ужгородском районе Закарпатской области, дальнобойщики устроили массовую драку.

Инцидент произошел недалеко от границы со Словакией, сообщает Police Control Ukraine на странице в Facebook.

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"Это последствия того, что пограничники пропускают за кэш без очереди на таможенном посту" Ужгород ", - говорится в заметке.

По предварительной информации, драка и произошла именно потому, что один из водителей заплатил пограничнику и решил проехать без очереди.

В Киеве на Большой Кольцевой посреди дороги водители устроили драку. За одного из мужчин вступилась женщина.