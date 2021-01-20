"Чтобы он не плакал и успокоился" - мать задушила младенца

Зраряддям убийства стал пояс от халата. Фото: npu.gov.ua

В поселке Аполлоновка на Днепропетровщине объявили о подозрении женщине, которая задушила своего 4-месячного сына из-за того, что он громко плакал.

Орудие убийства - пояс, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"16 января в полицию поступило сообщение от врача скорой медицинской помощи Солонянской больницы о том, что в поселке Аполлоновка умер ребенок. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии", - говорится в сообщении.

Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. По результатам проведенных следственных действий, правоохранители изъяли орудие убийства - пояс.

Умер младенец около 4:00.

"Убила сына. Задушил ремнем от халата. Чтобы он не плакал, успокоился", - рассказала женщина правоохранителям.

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19 декабря по согласованию с местной прокуратурой матери ребенка сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления - умышленного убийства малолетнего ребенка. Наказанием за такое преступление является лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для женщины. Следствие продолжается.

В Харькове мать била свою дочь, потому что девочка хотела подольше поиграть на площадке в парке Шевченка и покататься на горках. Женщина била ее кулаками по лицу так, что девочка падала на землю. Свидетелями инцидента стали прохожие.