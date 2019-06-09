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воскресенье, 09 июня 2019 11:19

Чтобы не потерять: в тайнике с контрабандой оставили телефон

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Чтобы не потерять: в тайнике с контрабандой оставили телефон
Пограничники в одном из вагонов обнаружили 4 тысячи пачек сигарет, спрятанных под слоем руды. Фото:https://dpsu.gov.ua/

На границе с Польшей пограничники Львовского отряда задержали крупную партию контрабандных сигарет. Их спрятали в одном из 50 вагонов с черной рудой.

Поезд с черной рудой прибыл в международный грузовой пункт пропуска "Владимир-Волынский". Направлялся в Польшу, сообщили в государственной пограничной службе.

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При проведении осмотра пограничники в одном из вагонов обнаружили 4 тыс. пачек сигарет, спрятанных под слоем руды. К одному из ящиков был прикреплен мобильный телефон. Вероятно, с помощью которого контрабандисты хотели найти свой товар.

Сигареты передали работникам таможни.

Украинец пытался через аэропорт Борисполь незаконно вывезти 15 килограммов янтаря. Он был спрятан среди сладостей.

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