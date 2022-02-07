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понедельник, 07 февраля 2022 23:37

Чтобы не отравили: днепровский стрелок не принимает передачи

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Чтобы не отравили: днепровский стрелок не принимает передачи
В Днепре солдат Артем Рябчук убил пятерых сослуживцев. Столько же – ранил. Фото: news.pn

Солдат-срочник Артем Рябчук, расстрелявший десять человек на Южмаше в Днепре, не будет принимать продуктовые и вещевые передачи от незнакомых людей.

Это в целях безопасности - чтобы исключить отравление, сообщила активистка Лада Соколова, которая находится в группе поддержки Рябчука, передает "Сегодня".

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"Мы запретили принимать Артемию какие-либо продукты, одежду. Будут приниматься те вещи, которые будут заносить адвокаты", - сказала Лада Соколова.

По ее словам, под предлогом собрать деньги Рябчуку орудовали и мошенники.

"Был такой момент, когда некоторые пытались собирать для себя деньги. Приходится тратить свою энергию для того, чтобы остановить таких непорядочных людей", - говорит Лада Соколова.

27 января около 3:40 на территории Южного машиностроительного завода в Днепре срочник 20-летний Артем Рябчук расстрелял из автомата девять сослуживцев и гражданскую женщину. Пятеро погибли, другие – в больницах. После содеянного Рябчук скрылся, прихватив с собой оружие и патроны.

Подозреваемый был задержан через несколько часов под Днепром. На следующий день суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей. 3 февраля Рябчук отказался от всех показаний, якобы давал их под психологическим давлением. Также отказался от услуг предоставленного государством адвоката.

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