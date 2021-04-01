Чтобы не нашли, залез в кровать - поймали рецидивиста, который бросил гранату

В Рубежном Луганской области во время спецоперации разыскали и задержали рецидивиста, который бросил в полицейских гранату.

Мужчину нашли в собственной квартире. Спрятался он в коробе кровати, сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

Фото: lg.npu.gov.ua

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Во время осмотра места происшествия выяснилось, что бросил мужчина гранату РГД-5. Там нашли и пистолет, который преступник выбросил, убегая от полицейских.

Беглеца доставили в изолятор временного содержания. С ним будут проводить следственные действия до избрания меры пресечения.

Мужчину на мопеде полицейские остановили на территории гаражного кооператива у 7-го микрорайона для проверки документов. Когда он увидел полицейских, бросил в них гранату и бросился бежать. 39-летний беглец - местный житель, ранее судимый за совершение тяжкого преступления, но судом приговорен к условному сроку наказания.