Что сказал в суде майор, который искалечил курсанток Военно-медицинской академии

Майору Владимиру Холодному, который сбил трех курсанток, избрали меру пресечения. Фото: 5 канал

Майору ВСУ Владимиру Холодному, который пьяный за рулем авто покалечил 3-х курсанток Военно-медицинской академии, избрали меру пресечения в Шевченковском райсуде Киева. Заседание состоялось вечером 26 августа.

Виновник трагической ДТП покаялся в зале суда. И заявил, что готов материально помогать семьям пострадавших курсанток, насколько он может себе это позволить, передает ТСН.

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Прокурор просил назначить подозреваемому два месяца ареста с возможностью внесения залога в 1 млн 51 тыс. грн. Однако адвокат обвиняемого заявил, что эта сумма для его подзащитного непосильна.

Поэтому майора арестовали на 2 месяца без права на залог, по решению суда.

Авария произошла 25 августа, около 16:40, в Шевченковском районе Киева, на ул. Зоологической. На территории воинской части возле админздания нетрезвый водитель совершил наезд на 3 курсанток. 2 пострадавшим ампутировали по ноге, у 3-й тоже раздроблены ноги, но ее состояние немного лучше. Водителем в нетрезвом оказался майор 46-летний Владимир Холодный, которого несколько дней назад приняли на службу в Военно-медицинскую академию. Пострадавшие утверждают, что он с сослуживцами отмечал новую должность. Ему грозит до 8 лет за решеткой.