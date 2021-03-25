Что известно о шестой жертве смертельного рейса из Польши в Украину

В Польше разбился автобус с украинцами. Пять человек погибли на месте. Еще один пассажир умер в больнице через 3 недели. Фото: tvn24.pl

6-й жертвой масштабной аварии с украинским автобусом в Польше, которая произошла 5 марта, стал 45-летний Василий с Тернопольщины.

У него были уничтожены легкие. Все время находился в коме, рассказал консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Его не вытащили врачи. У него были уничтожены легкие. Надеялись, что он выйдет из комы. Это у нас 6-я жертва аварии. Пятеро погибли на месте", - говорит Павлюк, передает "Сегодня".

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А в больнице Перемышля продолжают бороться за жизнь 28-летней Анастасии Кочетковой из Каменец-Подольского. Девушка в коме. Она единственная из пострадавших в этой аварии остается в Польше на лечении.

В тяжелом состоянии остается еще одна украинка с аварии уже другого нашего автобуса, который слетел с трассы в том же месте через 2 недели. Там погиб водитель. Его тело должны отправить в Украину в понедельник, 29 марта, вместе с 6-м умершим из автобуса Познань - Херсон, сообщили в консульстве Украины в Люблине.

Ночью 5 марта вблизи города Ярослав Подкарпатского воеводства разбился рейсовый украинский автобус Познань - Херсон. В салоне были 55 пассажиров и 2 водителя, все украинцы. 3 женщины 1960, 1967 и 1988 рождения и двое мужчин 1968 по 1992 годов рождения погибли. Еще 39 человек забрали в 6 местных больниц. Пассажирами автобуса были зароботчане и студенты. Одна женщина из Львовщины, остальные - жители Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой и Тернопольской областей.