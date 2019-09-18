Что известно о "минере" столичного моста Метро

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"Минер" столичного моста Метро Алексей Николаевич Белько - уроженец крымского Фороса и военнослужащий ВСУ.

Он контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах, пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники.

В июне 2019 он был подсудимым по делу о самовольном отлучении из воинской части. Дважды получал по несколько дней ґауптвахты. Информация об этом размещена в Едином реестре.

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Также известно, что в конце августа Белька пытались выселить из квартиры.

В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.

В столице перекрыли мост Метро. Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу. Из-за действий неизвестного перекрыта ряд станций.