Что известно о "минере" столичного моста Метро

"Минер" столичного моста Метро Алексей Николаевич Белько - уроженец крымского Фороса и военнослужащий ВСУ.
Он контрактник и числится начальником радиостанции полевого узла связи воинской части А3628 в Броварах, пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники.
В июне 2019 он был подсудимым по делу о самовольном отлучении из воинской части. Дважды получал по несколько дней ґауптвахты. Информация об этом размещена в Едином реестре.
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Также известно, что в конце августа Белька пытались выселить из квартиры.
В воинской части, где служит Белько, базируется 99-й отдельный батальон управления и обеспечения спецназа - Сил специальных операций.
В столице перекрыли мост Метро. Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу. Из-за действий неизвестного перекрыта ряд станций.
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