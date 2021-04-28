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среда, 28 апреля 2021 07:26

ЧП в садике в Запорожье: как чувствует себя мальчик и что будет с воспитательницей

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ЧП в садике в Запорожье: как чувствует себя мальчик и что будет с воспитательницей
В Запорожье из окна детского сада на втором этаже выпал 4-летний мальчик. Ребенок в больнице. Фото: скриншот с видео

4-летний Тимур Арабаджи из Запорожья, который выпал из окна детского сада, находится в больнице. Малыша доставили с подозрением на переломы таза и позвоночника. Переломы не подтвердились. Но реабилитация после черепно-мозговой травмы минимум продлится полгода.

Мальчик выпал на глазах у взрослых, которые пришли забирать своих детей из детсада. Родители Тимура с журналистами не общаются, личность воспитательницы в детском саду не раскрывают. На территорию заведения - не пускают. Директор общается через забор, мол, никаких подробностей до завершения расследования, передает ТСН.

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Как говорят чиновники, часть кроватей в этой группе стоят прямо под окнами без предохранителей. Оконный шпингалет можно открыть, не прилагая усилий. Ребенок сначала упал на навес, а затем пролетела еще три метра до земли. Воспитательница увидела ребенка, о котором забыла, когда она уже лежала на земле.

Дело расследуют правоохранители. Воспитательнице грозит до пяти лет заключения. На период проведения расследования ее отстранили от работы с детьми. Директор пока остается на своей должности. Во всех детсадах Запорожья должны провести проверки по соблюдению правил безопасности.

Вечером 26 апреля с окна второго этажа детского сада по ул. Дудыкина, 20А в Запорожье выпал 4-летний мальчик. Выяснилось, воспитательница забыла мальчика в группе, когда с другими детьми вышла на прогулку. А матери пострадавшего сначала говорили, что он упал с лестницы.

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