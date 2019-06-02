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воскресенье, 02 июня 2019 03:45

Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85

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Число пострадавших в результате взрыва завода в России выросло до 85
Число пострадавших в России растет. Фото: РБК

В результате взрывов на заводе "Кристалл" в российском Дзержинске пострадали 85 человек.

Из них 39 работников завода и 46 жителей города, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Известно о 16 госпитализированных. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, близком к среднему, 15 – средней степени тяжести. 69 пациентам врачи уже оказали амбулаторную помощь.

Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности". Расследование взял на особый контроль глава областного главка Следственного комитета России.

По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса.

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Раньше сообщалось, что 1 июня в российском городе Дзержинск в результате взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" пострадали 38 человек.

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